Lateral Junior da Ponte Preta é internado com tumor no cérebro em Campinas, São Paulo

São Paulo – O lateral-esquerdo Junior Tavares, atualmente na Ponte Preta, foi internado na UTI do Hospital da PUC de Campinas, no interior de São Paulo, por conta de um tumor na cabeça.

De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o atleta, de 27 anos, reclamou de um formigamento no braço direito e passou por exames médicos que apontaram para um tumor no cérebro. Ele foi levado para o hospital e deve realizar uma cirurgia nos próximos dias.

O jogador está afastado dos gramados desde o início de agosto, quando sentiu dores na cabeça ao cabecear uma bola durante um treinamento.

“Desde que houve o diagnóstico inicial, a Ponte Preta tem acompanhado de perto toda a situação do atleta e vem prestando auxílio e dando todo suporte necessário”, informou a Ponte Preta, em nota.



Junior Tavares foi revelado pelo São Paulo, com passagem pelas categorias de base do Grêmio. Como profissional, além do tricolor paulista, o lateral atuou pela Sampdoria, da Itália, pelo Portimonense, de Portugal, e por Sport e Náutico, antes de chegar à Ponte Preta. Nesta temporada, disputou 24 jogos pelo clube campineiro, com uma assistência.

Por Metrópoles