Sucuri gigante dá ‘o abraço da morte’ em jacaré em rio de MS

Pescadores flagram uma sucuri gigante durante “abraço mortal” em um jacaré, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. O registro feito no dia (8) de agosto deste ano, no rio Ivinhema, segundo os pescadores que registraram o momento, a cobra gigante passou de um dia para o outro na mesma posição para conseguir matar jacaré. Veja o vídeo abaixo.

Nas imagens, os pescadores demonstram surpresa em rever a serpente.

“Ela traço o jacaré, está enrolando, esperando ele morrer. Olha lá a cabeça dela para fora da água, diz ela que está com fome, ela está desde ontem abraçada com esse jacaré”, narra o pescador.

Em outro momento do vídeo que viralizou nas redes sociais, o pescador, não identificado, questiona se a sucuri conseguirá se alimentar do animal. “Olha o tamanho, será que ela vai conseguir engolir ele?”.

“Ela está no processo de constrição, que é o método de abate de presas usado por vários espécies de serpentes. Ela se enrola no corpo da presa de forma tão intensa que o fluxo de sangue para órgãos vitais é impedido, levando o animal à morte, nesse caso o jacaré, mas isso pode levar horas e horas, e depois ela vai o engolir, esclarece.