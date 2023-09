Policial afastado após ser ferido em rebelião recebe homenagem na Independência

O policial penal Janilson da Silva Ferreira, que ficou ferido no olho direito com vestígios de um projétil de arma de fogo na última rebelião do presídio Antônio Amaro, recebeu uma homenagem dos integrantes da Polícia Penal durante o desfile de 7 de Setembro, na Avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco.

Ao ac24horas, Ferreira revelou nesta sexta-feira, 8, que a ideia da homenagem foi da direção do Instituto de Admissão Penitenciária (Iapen-AC), comandado pelo diretor-presidente, Anderson Nascimento.

Depois do incidente, o policial penal vem fazendo uma campanha para arrecadar doações e custear tratamento fora do Acre. Ele conta que ainda há chances de recuperar a visão do olho atingido e que nesse fim de semana deverá viajar a São Paulo em busca de tratamento. “A galera fez uma homenagem rápida e a gente está cuidando da saúde. Vamos viajar para recuperar a visão”, comentou.

Devido à gravidade da lesão, Ferreira frisou que consegue ver pouco com o olho atingido e que, por essa razão, está afastada dos trabalhos no órgão, aguardando tratamento médico e eventual recuperação.

Após a primeira cirurgia feita por profissionais em Rio Branco, Janilson destaca que somente uma avaliação mais detalhada poderá obter mais resultados sobre sua recuperação. “Os médicos dizem que devemos esperar, houve uma cirurgia aqui após o trauma. Estou correndo atrás da saúde”, declarou.