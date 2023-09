Esgoto à céu aberto e desperdício de água afetam bairro há 8 meses, diz denúncia

Elisângela Almeira, moradora da travessa Epitácio Abreu, localizada no Conjunto Oscar Passos, na capital acreana, procurou o ac24horas para denunciar que há pelo menos oito meses há desperdício de água que deveria encher as caixas de água, além do mau cheiro provocado pelo esgoto a céu aberto no local.

São seis casas na pequena travessa e os moradores são obrigados a conviver diariamente com o mau cheiro provocado pelo esgoto que “corre” pela rua. “Eu moro aqui há oito meses e sempre foi assim. É um fedor medonho, a gente só falta morrer com o cheiro de mijo. Não aguentamos e pedidos que algo seja feito pela gente”, explica Elisângela.

Além do esgoto, quando cai água, o desperdício é enorme. “Além do mau cheiro, a água escorre, a gente não sabe de onde vem e durante o tempo que cai, fica vazando”, disse.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Rio Branco. O diretor do Saerb, Sérgio Lima, garantiu que uma equipe de plantão iria até o local. Em menos de meia hora, como prometido pelo diretor, profissionais da autarquia foram até a travessa e verificaram que o esgoto está obstruído e é preciso fazer a limpeza do local e melhoramento da caixa de drenagem. “A gente tenta agilizar o mais rápido possível, já identificamos o problema e agora é uma questão de programação para tomarmos as medidas cabíveis para resolver o problema”, explicou.

VEJA O VÍDEO: