Narcotraficante preso na Bolívia tentou se passar por outra pessoa para enganar polícia

A Polícia Civil do Acre espera ter dado um passo importante no combate aos crimes de roubo de veículos e envio de drogas da Bolívia para o Acre após a prisão do narcotraficante M. A. S. P., de 31 anos.

O homem preso no país vizinho graças a uma ação conjunta das forças policiais bolivianas, acreana e rondoniense, é acusado de ser um grande articulador e coordenador dos crimes de roubo de veículos levados para o outro lado da fronteira e também do envio de drogas da Bolívia para o Brasil, usando as fronteiras do Acre para o tráfico.

“Esse cidadão era o maior puxador de carro roubado e furtado no Brasil que vai para Bolívia. Ele coordenava essas ações e estava foragido há muito tempo quando passou a residir na Bolívia. Ele tem quase uma dezenas de mandados de prisão. Foi capturado pela polícia boliviana e ainda tentou se passar por outra pessoa, mas acabou sendo identificado com a ajuda da polícia de Plácido de Castro”, disse o Delegado Pedro Paulo Buzolin.

Nesta quinta-feira, 7, o Ministro da Justiça da Bolívia, Carlos Eduardo Del Castilho, fez a entrega do acusado a polícia civil do Acre. O narcotraficante já foi trazido para Rio Branco e já se encontra no Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde.

“É uma prisão muito importante, já que tira de circulação uma pessoa que articulava diversos crimes e tinha grande influência nos crimes de roubos de carros e tráfico de drogas no Acre, em Rondônia e na Bolívia”, afirma o delegado.