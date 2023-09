Polícia Militar prende criminosos que roubaram loja de celulares no bairro bosque, em Rio Branco

Na noite desta terça-feira (12), policiais militares do 3° batalhão prenderam dois bandidos que armados e um usando fardamento escolar e outro vestido de cowboy invadiram uma loja de acessórios e aparelhos celulares , que fica localizada no bairro Bosque.

O primeiro bandido foi preso no bairro Jorge Lavocat, identificado por Wesley dos Santos e o segundo identificado por Cacio Cleberson foi preso no bairro Montanhês, parte alta da cidade.

Segundo informações repassadas, os dois bandidos, para fazerem essa ação, roubaram uma moto e também um carro, uma guarnição do 3° batalhão receberam uma denuncia e foram fazer uma averiguação em uma residência localizada no bairro Jorge Lavocat, Wesley dos Santos ainda tentou fugir , mas acabou sendo preso e confessou o crime , na mesma sequência, outra guarnição prendeu Cacio Cleberson em uma residência no bairro Montanhês.

Na ação foram apreendidos 20 celulares iPhones, 30 celulares Xioamis , totalizando 200 mil só de celulares .

Segundo informações da Policia Militar, também foram apreendidos uma moto e o carro usado pelos assaltantes.

Os bandidos presos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), para as medidas cabíveis.

Veja o Vídeo: