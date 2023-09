Bandidos invadem residência ,ferem e decepam mão de homem no Bujari

Por Davi Sahid

Um homem cuja a identidade ainda é desconhecida foi vítima de uma tentativa de homicídio após ter sua residência invadida e ser brutalmente ferido a golpes de terçado na noite dessa terça-feira, 11, no Ramal dos Lagos, situado nas proximidades da parada final do ônibus no município de Bujari, interior do Acre.

De acordo com informações da polícia, a vítima estava dentro de casa quando criminosos não identificados invadiram o local e começaram a ferir o homem, que sofreu um corte profundo na testa, um ferimento na perna esquerda e teve a mão direita decepada. Após a ação, os autores do crime fugiram do local.

Moradores da região ouviram os gritos e pedido por socorro e acionaram a Polícia Militar, que encontrou o homem sangrando.

Uma ambulância do SAMU que fica no município do Bujari foi acionada e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos. O paciente foi estabilizada e encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

Policiais Militares colheram informações sobre os criminosos e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados. O caso será investigado pela Polícia Civil do município do Bujari-AC.