Em parceria com governo federal, Acre terá mais de R$ 48 milhões para 383 casas

Após o anúncio da construção de mais de 200 casas no início de 2024, o governador Gladson Cameli (PP) esteve reunido em Brasília, nesta terça-feira, 12, e firmou nova parceria para construção de 383 casas populares em Rio Branco.

Cameli revelou que, em diálogo com o Ministro das Cidades, Jader Filho, firmou parceria na construção das casas populares, que terá repasse de R$ 42,7 milhões da Caixa Econômica e contrapartida de R$ 5,7 milhões do Governo do Acre. “Agradeço ao ministro e ao presidente Lula por olhar para o Acre, e ao deputado federal Eduardo Velloso, por intermediar essa reunião tão importante”, declarou.







Segundo o chefe do executivo acreano, a constituição das moradias devem gerar emprego e renda na capital. “É com a geração de emprego, renda e garantia de moradia às famílias que vamos vencer os desafios. E para isso, a união com o governo federal é fundamental”, comentou.