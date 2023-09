PM cumpre mandado de prisão no Segundo Distrito da capital

Um homem que estava com mandado de prisão em aberto foi preso na manhã dessa quinta-feira, 07, no ramal da Castanheira, bairro Vila Acre.

Uma guarnição do 2° BPM realizava patrulhamento e abordagens no ramal da Castanheira, momento em que interceptaram dois indivíduos numa motocicleta. Ao serem abordados, um dos indivíduos mostrou-se estar muito nervoso. Feita uma pesquisa no sistema, foi constatado que havia um mandado de prisão em desfavor deste indivíduo, momento em que foi dada voz de prisão a ele, sendo, em seguida, conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para a adoção das medidas legais cabíveis.

Por Ascom/PMAC