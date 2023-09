Ator Danny Masterson é condenado a 30 anos de prisão em caso de estupro

O ator Danny Masterson, 47, foi sentenciado a 30 anos de prisão nesta quinta-feira (7) após ter sido condenado por duas acusações de estupro em um tribunal de Los Angeles, em junho, de acordo com o promotor Reinhold Mueller, do Ministério Público do município.

A CNN entrou em contato com representantes de Masterson para comentar, mas ainda não obteve retorno.

A pena recebida por ele é considerada a máxima no país para os crimes cometidos.

A estrela da série “That ’70s Show” foi considerada culpada por duas das três acusações de estupro, com júri em um impasse na terceira acusação.

Masterson se declarou inocente de estuprar três mulheres em sua casa em incidentes separados entre 2001 e 2003.

A sentença desta quinta decorre do segundo julgamento do caso, que começou em 24 de abril, e foi a júri em 17 de maio. Masterson foi representado pelos advogados de defesa Shawn Holley e Philip Cohen.

O primeiro julgamento começou em outubro de 2022, e a anulação dele foi declarada no mês seguinte, depois que o júri permaneceu em um impasse, disse o promotor distrital à CNN na época.

Alison Anderson, a advogada que representa duas das três acusadoras, disse à CNN em nota nesta quinta que suas clientes “demonstraram tremenda força e bravura, apresentando-se para a aplicação da lei e participando diretamente em dois julgamentos criminais exaustivos”.

Masterson é mais conhecido por seu papel como Steven Hyde em “That ’70s Show”, que foi ao ar por oito temporadas na Fox, de 1998 a 2006, ao lado de Mila Kunis, Ashton Kutcher, Laura Prepon, Topher Grace e Wilmer Valderrama.

Kutcher e Masterson também estrelaram “The Ranch”, da Netflix, no início de 2016, mas a plataforma e os produtores descartaram o ator do programa em meio às acusações de estupro.

Na época, Masterson disse que estava “obviamente muito decepcionado” com a decisão em comunicado à CNN.

As notícias das acusações remontam a março de 2017, quando o jornalista e ex-editor do Village Voice, Tony Ortega, escreveu em seu site “The Underground Bunker” que Masterson estava sendo investigado pelo Departamento de Polícia de Los Angeles.