Polícia Militar apreende arma de fogo no Centro de Rio Branco

Policiais do 1° Batalhão de Polícia Militar apreenderam uma arma de fogo na noite de quarta-feira, 06, no Centro da capital.

Os militares receberam um chamado informando que um homem estava dentro de um veículo nas proximidades da praça da Revolução, centro. Com base nas características passadas, os militares foram ao encontro do veículo e dialogaram com o proprietário, que estava visivelmente embriagado, após busca pessoal e veicular foram encontrados no carro um revólver, munições e dinheiro.

A guarnição policial encaminhou o indivíduo juntamente com o material apreendido à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Por Ascom/PMAC