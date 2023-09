Polícia Federal aceita delação premiada de Mauro Cid, ex-auxiliar de Jair Bolsonaro

Em 28 de agosto, Cid passou mais de 10 horas depondo na sede da PF, em Brasília, no âmbito da investigação que apura a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelo hacker Walter Delgatti Neto, para desacreditar o sistema judiciário brasileiro. Naquela altura, o acordo já vinha sendo negociado.

Ainda não há informações sobre qual será o foco da delação, isso porque Cid é investigado em mais de um caso.



Além do caso envolvendo o hacker Walter Delgatti, a Polícia Federal também investiga Cid por:



participar de uma suposta fraude de carteiras de vacinação de Bolsonaro e da filha de 12 anos do ex-presidente;

participar da tentativa de trazer de maneira irregular para o Brasil joias recebidas pelo governo Bolsonaro como presente da Arábia Saudita;

tentar vender ilegalmente presentes dados ao governo federal por delegações estrangeiras em viagens oficiais;

por envolvimento em tratativas sobre um possível golpe de estado.