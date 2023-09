Número de mortes causadas por passagem de ciclone extratropical no Sul sobe para 40

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou, nesta quinta-feira (7), que o número de vítimas provocadas pelas fortes chuvas causadas pela passagem de um ciclone extratropical no estado chegou a 39. Com a morte confirmada em Santa Catarina, o total de óbitos na região Sul subiu para 40.

As informações foram divulgadas às 7h desta quinta-feira, em um balanço do órgão gaúcho. O anúncio trouxe a confirmação da 38ª e da 39ª mortes no estado: uma em Imigrantes e outra em Cruzeiro do Sul.

Veja a lista de óbitos por município no Rio Grande do Sul:

Passo Fundo: 1

Mato Castelhano: 1

Ibiraiaras: 2

Lajeado: 3

Estrela: 2

Encantado: 1

Muçum: 14

Roca Sales: 9

Imigrantes: 1

Santa Tereza: 1

Cruzeiro do Sul: 4

Número de vítimas deve crescer no RS

O governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), explicou à CNN que o número de vítimas no Rio Grande do Sul deve crescer porque, a partir deste momento, as equipes de socorro começam a conseguir acessar áreas que, até então, estavam isoladas.

Segundo Leite, a região mais afetada do estado é o chamado Vale de Taquari, que além de receber muita chuva nos últimos dias, também recebe a elevação das bacias hidrográficas da localidade.

O Vale de Taquari está localizado a cerca de duas horas da capital Porto Alegre.

Por isso, há uma atenção especial do governo para as chuvas dos próximos dias na capital. “A água continua descendo, e a gente prevê ainda efeitos na região metropolitana [de Porto Alegre], na bacia do rio Gravataí. Estamos especialmente atentos porque deve vir mais chuva a partir de amanhã”, disse.

Leite assinou, na quarta-feira (6), o decreto de situação de calamidade pública por conta da passagem do ciclone extratropical pelo estado.

O decreto tem validade de 180 dias, a partir da publicação, e ocorre em decorrência da catástrofe climática ocorrida entre os dias 3 e 6 de setembro.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) do Ministério da Agricultura e Pecuária e a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiram alertas para tempestades e inundações no estado nesta quinta-feira (7).

Como os níveis dos rios seguem altos, qualquer volume de chuva já seria preocupante. Conforme informou a Climatempo, novas áreas de instabilidade ganharam força no Sul. Deve chover forte no centro-sul gaúcho e são esperadas pancadas de chuva a qualquer momento na porção norte e na Grande Porto Alegre.

Para o sul e no oeste do estado, o Inmet emitiu um alerta de perigo de tempestade válido até 23h59 desta quinta-feira. Nessa áreas, pode chover até 100 mm com risco de granizo e são esperadas rajadas de vento de até 100 km/h.

⚠️ #Atenção: Previsão de tempestade, até amanhã (8), em áreas do RS, SC e PR. O acumulado de chuva pode chegar a 100 milímetros (mm) em 24h, com ventos de até 100 km/h e queda de #granizo.

🟠 Confira o aviso laranja (perigo)

— INMET (@inmet_) September 7, 2023



Novo ciclone pode se formar no oceano

Em entrevista à CNN, a meteorologista da Climatempo Maria Clara Sassaki afirmou que existe a possibilidade que um novo ciclone extratropical se forme no oceano e leve ainda mais chuva para as áreas já afetadas do estado.

“A área mais intensa dele vai se formar no oceano, mas a frente fria associada a esse ciclone acaba influenciando o tempo na região Sul em áreas que já foram afetadas por temporais, por tempestades. Por isso a gente mantém esse alerta até o sábado”, afirmou.