Mingau passa por nova cirurgia para diminuir pressão na cabeça, segundo hospital

O neurocirurgião Manuel Jacobsen explica que um dos objetivos da cirurgia é o de prevenir infecções. Ou seja, ela foi realizada no domingo para remover do interior do crânio todo material estranho que possa se infectar e trazer problemas à saúde do paciente.

Filha pede orações e doação de sangue



Isabella Aglio, filha do baixista afirmou em uma publicação no Instagram no domingo (3) que o estado do pai dela é delicado e pediu para fãs e amigos rezarem.