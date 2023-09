Polícia Civil resgata criança sequestrada pelo próprio pai

A Polícia Civil do Acre, por meio dos agentes de Epitaciolândia foi alertada sobre um caso envolvendo o sequestro de uma criança de nove anos por seu próprio pai, após a saída da escola. O suspeito havia deixado uma carta para familiares da mãe da criança, na qual expressava sua intenção de tirar a vida do filho e, em seguida, cometer suicídio.

Sob a coordenação do Delegado Eustáquio, investigadores da Polícia Civil imediatamente iniciaram diligências para localizar a criança e garantir sua segurança.

A equipe policial, com o apoio da Polícia Penal, dirigiu-se a uma propriedade rural situada no Ramal Fontenelle, na zona rural de Epitaciolândia. Ao perceber a aproximação das autoridades, o pai empreendeu fuga, abandonando seu filho no local. A criança foi prontamente resgatada pela polícia, encontra-se em bom estado de saúde e foi entregue aos familiares.

O rápido e eficaz trabalho das autoridades de Epitaciolândia foi fundamental para evitar uma tragédia. A investigação continua para determinar os motivos por trás do sequestro e as circunstâncias que levaram o pai a tomar tal atitude. A comunidade local expressou alívio com o desfecho positivo da situação e agradeceu à polícia por sua prontidão e profissionalismo.

Por Ascom/ PCAC