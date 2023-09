Patrulha Maria da Penha celebra 4 anos no Acre com exposição no Via Verde shopping

Joabes Guedes/PMAC

Quem passou pelo Via Verde Shopping, em Rio Branco, no fim da tarde deste domingo, 17, pôde comemorar com a Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar do Acre (PMAC), o quarto aniversário, no estado, da unidade especializada em atender mulheres vítimas de violência doméstica. Para celebrar a data, os militares apresentaram uma exposição com direito a música ao vivo, bolo, distribuição de informativos e a presença das icônicas viaturas da instituição, Camaro e Manduquinha.

Com plateia animada, a banda de música da PMAC, a Furiosa, ditou o ritmo da celebração. O clima festivo ganhou os corredores e a praça de alimentação, local onde o estande com informativos ficou à disposição dos visitantes, oferecendo informações essenciais sobre a atuação da unidade e os serviços disponíveis para as mulheres vítimas de violência.

Para a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, capitã Priscila Siqueira, foi um momento de alegria e gratidão. A oficial destacou que a exposição é uma oportunidade para a comunidade reconhecer o trabalho árduo e o compromisso da equipe na proteção das mulheres e na construção de um Acre mais seguro e igualitário.

“Continuaremos trabalhando incansavelmente para proteger e apoiar todas as mulheres que precisam de nossa ajuda”, afirmou.

Patrulha em números

Em quatro anos de atuação, as equipes da Patrulha Maria da Penha já realizaram mais de 12 mil atendimentos em todo o estado, prestando apoio direto a mais de 3.500 mulheres que precisaram de ajuda e orientação para superar o ciclo de violência.

Atualmente a coordenadoria está presente em todos os batalhões do Estado e mantém um protocolo de atendimento de centenas de mulheres em aberto, demonstrando o contínuo compromisso da equipe em oferecer assistência e proteção às vítimas. Além disso, quase duas mil mulheres já concluíram o ciclo de atendimento, o que lhes permitiu reconstruir suas vidas com dignidade e segurança.