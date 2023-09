BPTran realiza operações educativas alusivas à Semana Nacional do Trânsito, na capital

Com o tema “No trânsito, eu escolho a vida”, foi lançada no auditório da U:Verse na manhã desta segunda-feira, 18, a Semana Nacional do Trânsito, que se estende até o dia 25 deste mês. Como integrante do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), realiza uma série de operações educativas em toda a capital, Rio Branco.

As escolas do Conjunto Habitacional Cidade do Povo foram as primeiras contempladas com palestras educativas a respeito da segurança no trânsito. Além disso, serão feitas campanhas como a “Faixa Segura”, nas proximidades dos colégios, e “Cerol Mata” nos bairros da cidade. O comando da unidade também dedicará atenção às ações educativas sobre “direção e álcool”, com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), do Comitê Vida no Trânsito e do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC).

A tenente-coronel Cristiane Soares da Silva, comandante do BPTran, enfatizou a importância do cidadão para a construção de um trânsito seguro. “Temos uma programação vasta, que visa levar informação à comunidade, pois o trânsito é direito e responsabilidade de todos, independente de pedestres ou condutores. Temos que ter atitudes para que possamos usufruir da livre circulação de forma segura”, destacou a oficial.

As campanhas educativas serão um reforço ao policiamento de trânsito que continuará sendo realizado normalmente pela unidade especializada, bem como as operações diárias, que continuarão nas ruas acreanas, com vistas a oferecer maior segurança viária.