Dupla Munhoz e Mariano são processados na Justiça após polêmica com menor de idade

A dupla sertaneja Munhoz e Mariano se tornou alvo de uma ação na Justiça movida por um homem, sob acusação de dar bebida alcoólica ao seu filho, durante um show realizado em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, em junho deste ano.

Segundo informações da coluna Splash, do UOL, que teve acesso aos autos do processo, a família está cobrando R$ 500 mil em danos morais. A ação foi aberta no dia 21 de agosto na Vara Cível da Comarca de Jardim. O adolescente, de 15 anos, disse ter sido chamado ao palco durante a apresentação da dupla, para disputar uma competição de dança, com a promessa de prêmio ao vencedor.

O menor de idade afirmou que descobriu que a premiação do campeonato era um whisky puro, e que consumiu a bebida, mesmo sob a presença do pai. “Provam as filmagens que os requeridos [Munhoz e Mariano] fizeram com que o adolescente ingerisse altíssimas doses de uma bebida alcoólica fortíssima, até praticamente perder os sentidos. Salienta-se que, pela idade do requerente, este não era capaz de consentir com o ato que estava sendo praticado”, diz o pai, na ação.

Procurada pela reportagem, a defesa de Munhoz e Mariano alegou que “a dupla e a empresa MM Produções esperam o apoio do Ministério Público e do Conselho Tutelar para tomarem as medidas a fim de investigar e apurar a responsabilidade dos pais”.

