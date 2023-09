“Não vamos permitir que se repita o 8 de janeiro”, diz Flávio Dino sobre 7 de setembro

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), afirmou, na manhã desta segunda-feira (4), que há um “clima de tranquilidade” para as comemorações do Dia da Independência.

Dino garantiu que as forças de segurança já estão trabalhando para evitar ataques durante as solenidades marcadas para a próxima quinta-feira (7), como os registrados. “Não vamos permitir que se repita o 8 de janeiro”, afirmou o ministro.

“Não há, até agora, nenhuma indicação objetiva de que o 7 de setembro seja marcado por algum tipo de ataque. Infelizmente, há, daqui e de lá, cards na internet, isso demanda um acompanhamento”, disse o ministro.

A declaração foi dada durante o evento de lançamento do Programa de Ação na Segurança (PAS) e o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2), em Vitória, no Espírito Santo.

O ministro também afirmou que as ameaças de protestos ou ataques ainda existentes são “algo residual”. Segundo Dino, o governo federal acredita que as comemorações irão transcorrer bem.

Na última semana, o Ministério da Justiça enviou um ofício ao governo do Distrito Federal (GDF) alertando sobre convocações para atos de manifestação na data.

O documento foi direcionado ao governador Ibaneis Rocha (MDB) e ao secretário de Segurança do DF, Sandro Avelar.

Como resposta, o governo local pediu apoio à Força Nacional para a cobertura da segurança do evento.

“A senhora governadora em exercício esteve conosco, a governadora Celine, e nos demandou um apoio da Força Nacional. A pedido do governo do Distrito Federal, nós estamos mobilizando no caso de Brasília, a Força Nacional, e há mobilização própria das forças armadas”, confirmou Flávio Dino.

A governadora em exercício do DF, Celina Leão (PP), também afirmou que a programação para o feriado de 7 de Setembro contará com mais policiais, inclusive, do que a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O governo planeja um efetivo recorde para proteger a Esplanada dos Ministérios.