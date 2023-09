Chuvas elevam nível do Rio Acre em mais de 20 centímetros nos últimos dias

As chuvas dos últimos dias aumentaram de forma significativa o nível do Rio Acre na capital acreana. Da última sexta-feira, 1º, até a manhã desta segunda-feira, 4, o nível do manancial na capital acreana aumentou 21 centímetros, saltando de 1,47 para 1,68m.

Conforme o levantamento da Defesa Civil, choveu pouco mais de 37 milímetros nos últimos três dias na capital acreana, o que influenciou o aumento na cota do rio. Mesmo assim, como são consideradas chuvas irregulares e o mês de setembro é muito “seco”, a preocupação com o baixo nível do rio na capital acreana continua.

“A preocupação não passa, já que é uma situação sazonal. Tivemos chuvas, mas não é algo que vá resolver o problema da seca e daqui a pouco o nível do rio vai voltar a decrescer e esses 20 centímetros muda muito pouco o panorama”, afirma Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil em Rio Branco.

O menor nível do Acre na história foi registrado no início de outubro do ano passado, quando o manancial chegou a 1,25m.