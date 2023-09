Mulher é encontrada morta por gari no quintal de residência em Brasileia

A senhora Maria das Graças do Nascimento, 63 anos, foi encontrada morta com seu corpo em avançado estado de decomposição no quintal de sua casa na manhã desta segunda-feira, 18, em Brasiléia, no interior do Acre.

O corpo foi encontrado por um gari, durante seu expediente. Uma equipe da polícia civil, liderada pelo delegado Erick Maciel, compareceu à cena para iniciar as investigações e acompanhar a remoção do corpo.

Segundo o site O Alto Acre, a vítima estava sob cuidados médicos devido a problemas de saúde mental, mas não tinha sido diagnosticada com nenhuma outra doença. A polícia investiga o caso.

Com informações de O Alto Acre.