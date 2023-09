Cruzeiro do Sul tem prisão por embriaguez, arrombamento de loja e assalto

O final de semana em Cruzeiro do Sul foi marcado por um novo arrombamento de loja no Centro da cidade, assalto e prisões. Houve também uma prisão por embriaguez ao volante.

Os registros dos crimes começaram na noite de sexta-feira, 15. Um vídeo de dois homens levando tranquilamente pelo Centro da cidade uma caixa d’água e a tampa, na direção do Bairro da Lagoa, mostra como os criminosos não demonstram receio, apesar da presença de outras pessoas no local e da possibilidade da chegada da Polícia.

Já na madrugada desta segunda-feira, 18, uma loja de departamento foi arrombada no Centro pela segunda vez, na Rua Pedro Teles. Os ladrões, segundo a gerente Vera Lúcia, levaram roupas, bolsas e outros itens. Agora, a empresa terá o custo de refazer a parte da frente da loja, que não contará mais com vitrine.

“De dia o medo é de assalto e à noite de arrombamento. Agora vamos ter que acabar com a vitrine e fazer tudo fechado aqui na frente. Isso tudo é prejuízo e a gente não vê atuação das polícias para resolver essa situação dos roubos, assaltos e arrombamentos aqui no Centro de Cruzeiro do Sul, que é tão pequeno”, desabafa.

O comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente-coronel Edvan Rogério, disse que o efetivo do Centro será novamente reforçado. “Já aumentamos o efetivo no Centro e esta semana vamos aumentar ainda mais o quantitativo de equipes. Mas precisamos de apoio das pessoas, para que não só registrem os fatos para colocar nas redes sociais. Mas que entrem em contato conosco. Não podemos estar em todo lugar só mesmo tempo, mas estamos nesse esforço de reduzir os crimes. E lembrando que aumentamos os flagrantes e que muitas dessas ações são de dependentes químicos”, relata o militar.

Outros casos

Outros casos relacionados a segurança pública do final de semana em Cruzeiro do Sul foram de uma prisão em flagrante por embriaguez ao volante e um assalto que resultou em um acidente de trânsito e a prisão de dois homens com uma arma.

O caso do assalto aconteceu na noite de sábado, 16,próximo ao 61° BIS. Dois indivíduos, com um revólver, renderam uma mulher e levaram a motocicleta dela. Durante a fuga, colidiram com um automóvel que transitava na via, chegaram a cair no chão e fugiram abandonando a motocicleta roubada e a arma de fogo utilizada para cometer o crime.

A Polícia Militar fez buscas e prendeu J. F. da C., de 19 anos e F. A. A. da C., de 22 anos que foram encaminhados a Delegacia Geral de Polícia Civil para procedimentos cabíveis, juntamente com a arma. A moto foi restituída à dona.