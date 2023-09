Adolescente de dezesseis anos que sofreu infarto na academia recebe alta médica em Rio Branco

Após sofrer um infarto e paradas cardíacas em uma academia de Rio Branco, a jovem Ed Elen, de 16 anos, recebeu alta médica e se encontra em recuperação em sua residência desde o dia 1° de setembro.

No último dia 24 de julho, a garota teve um mal súbito enquanto treinava. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a adolescente e a encaminhou para o hospital.

Segundo a reportagem do G1, Ed Carlos Cabral, pai da jovem, contou que ela não reage a estímulos e tem se alimentado por sonda gástrica. Apesar do retorno ao lar, a família realiza uma campanha para custear os gastos com o tratamento, haja vista os ajustes, compra de medicamentos e aparelhos.

Além disso, a família garante que a filha tenha ingerido produtos como pré-treino ou energético.