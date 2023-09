Mulher é encontrada morta após crocodilo de 4 metros ser visto com um corpo na boca

Autoridades da Flórida identificaram uma mulher encontrada morta depois que um crocodilo foi visto com um corpo na boca na sexta-feira (22), perto de Tampa Bay, no estado norte-americano da Flórida.

Os policiais responderam a uma ligação na cidade de Largo, sobre um jacaré na água por volta das 13h50 de sexta-feira. O Gabinete do Xerife do Condado de Pinellas identificou no sábado (23) a vítima como Sabrina Peckham, 41.

Uma testemunha, JaMarcus Bullard, disse à afiliada da CNN Spectrum News 13 que havia visto um crocodilo com um corpo na boca.

“Percebi que havia um corpo em sua boca, então comecei a gravar”, disse Bullard.

Oficiais mataram humanamente o animal de cerca de 4 metros, segundo o gabinete do xerife e a Comissão de Conservação da Vida Selvagem da Flórida.

Jacarés já foram vistos na área antes, mas a moradora Jennifer Dean disse ao Spectrum News 13 que ela nunca tinha visto um tão grande.

“Muitos dos meus vizinhos estiveram aqui e foram eles que me contaram sobre o jacaré”, disse Dean. “Enquanto estávamos aqui ouvimos um tiro. Presumo que eles mataram o jacaré.”