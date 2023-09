São Paulo segura Flamengo e é campeão da Copa do Brasil pela primeira vez

O São Paulo é campeão da Copa do Brasil pela primeira vez na história. O sonhado título veio neste domingo (24), após empate em 1 a 1 com o Flamengo, no Morumbi lotado com 63 mil torcedores.

Por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0, no Maracanã, o São Paulo leva a taça com o 2 a 1 no placar agregado. Com isso, o Tricolor é o primeiro brasileiro garantido na fase de grupos da Libertadores de 2024.

Para aumentar a tensão são-paulina, foi o Flamengo quem abriu o placar, com Bruno Henrique, aos 45 minutos do primeiro tempo, aproveitando rebote em chute de Erick Pulgar.

O gol de Nestor, que empatou o jogo!

São Paulo 1️⃣ x 1️⃣ Flamengo #MadeInCotia#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/aNmWf0ZtNx

— São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 24, 2023



Mas o empate do São Paulo veio ainda nos acréscimos da etapa inicial, aos 50 minutos, com um golaço de Rodrigo Nestor. O volante pegou rebote de escanteio na quina da área e fuzilou o gol de Rossi.

Fim da fila

O título da Copa do Brasil dá fim a uma fila de 11 anos sem títulos de relevância do São Paulo, desde a Sul-Americana de 2012. E também leva, após 34 edições, a primeira taça do torneio para a recheada sala de troféus do Tricolor Paulista.

A emoção de Nestor após o gol de empate!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/QWdqNcVbRE

— São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 24, 2023