MPT manda Sesacre depositar salário de funcionários da Red Pontes direto na conta

A imprensa foi impedida de acompanhar a reunião, mas segundo informações obtidas pelo ac24horas junto a representante dos funcionários da empresa Red Pontes, Ingra Lopes, que também é funcionária da empresa, o Ministério Público do Trabalho garantiu a legalidade do pagamento da Secretaria de Saúde do Acre diretamente aos funcionários, diante da inércia da empresa no cumprimento de suas obrigações.

Enquanto isso, a Secretaria de Saúde deve, num prazo de 48 horas, apresentar um plano de ação para fazer a efetivação dos pagamentos pendentes. Na próxima segunda-feira, 2 de outubro, o órgão governamental deve fazer a comprovação dos pagamentos referentes aos serviços prestados em agosto e setembro, diretamente na conta dos funcionários.

O Ministério Público do Trabalho deve, nas próximas horas, intimar os responsáveis pela empresa Red Pontes, que não compareceu à reunião de hoje na sede da autarquia, e nem na de ontem, 25, com representantes da Sesacre no auditório do Pronto-Socorro de Rio Branco, para ouvir as explicações quanto a supostas negligências fiscais e inconsistências contratuais. O MPT estaria arrolando testemunhas que acusam a empresa de perseguição.

A preocupação dos empregados da empresa Red Pontes agora é em relação ao cumprimento das promessas feitas pelas autoridades e, no caso de uma rescisão contratual, o temor pela perda de seus empregos. No entanto, tanto a Sesacre quanto o Ministério Público do Trabalho teriam sinalizado sobre, no caso de rescisão contratual, fazer um diálogo com outra empresa para que esta preserve o atual quadro de funcionários da Red Pontes.

Com relação aos direitos trabalhistas cujos valores já foram repassados dos cofres públicos para a empresa, mas que esta não repassou aos seus empregados, como férias, por exemplo, cabe aos prejudicados ingressarem com ação judicial contra os seus empregadores.