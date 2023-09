O delegado da Polícia Civil do Acre, Elton Cristiano Futigami, que atuou por cerca de 8 anos em Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, morreu nesta terça-feira, 19, em Brasília, vítima de câncer de pulmão e cabeça.

Futigami também já atuou na região do Alto Acre e compôs o quadro da Força Nacional. Ele estava afastado de suas funções de delegado desde que iniciou o tratamento contra o câncer.

O corpo de Futigami será enterrado em Brasília.