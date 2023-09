Rihanna e ASAP Rocky mostram fotos de segundo filho pela 1ª vez; veja imagens

Finalmente a cantora Rihanna e A$AP Rocky apresentaram o segundo filho, Riot Rose, ao mundo. O casal posou para uma série de fotos ao lado do bebê recém-nascido e de RZA, o primogênito de 1 ano.

Nas imagens da família, que foram compartilhadas no Instagram do fotógrafo, Miles Diggs, é possível ver Riot usando um chapéu rosa, macacão combinando e botas em tom de bege.

Na publicação do profissional, a cantora comentou: “The Mayers Boyz”, traduzindo para o português “Os garotos Mayers” que, automaticamente, fez com que a legião de fãs acreditasse ser mais um menino.

Na rede social “X”, antigo Twitter, os fãs rapidamente trataram de comentar os cliques e deixaram diversos elogios. Abaixo, confira alguns tweets publicados recentemente.

