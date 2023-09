Músico acreano João Donato é indicado ao Grammy 2023 e concorre ao lado de Djavan

O músico e poeta acreano João Donato, que morreu em julho deste ano, foi indicado ao Grammy Latino 2023 e vai concorrer na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira ao lado de outros grandes nomes como Vanessa da Mata, Tiago Iorc, Tim Bernardes e Djavan.

A indicação do acreano ocorreu em razão do álbum Serotonina, lançado em 11 de agosto de 2022. A 24ª entrega anual do prêmio acontecerá pela primeira vez em Sevilha, na Espanha, no dia 16 de novembro.

Concorrem ao prêmio 53 categorias em que aparecem grandes nomes da música latina, inclusive brasileiros, como IZA, Marília Mendonça, Thiaguinho, Gaby Amarantos, João Gomes e Chitãozinho e Xororó. Shakira é um dos destaques deste ano, concorrendo três vezes na principal categoria, a de Canção do Ano.