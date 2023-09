Moraes vota para condenar primeiro réu por participação nos atos de 8 de Janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do julgamento das ações sobre os atos 8 de Janeiro, votou nesta quarta-feira, 13, pela condenação do primeiro réu, Aécio Lúcio Costa Pereira, pelos crimes abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado por uso de elemento inflamável contra patrimônio da União, depredação do patrimônio tombado, associação criminosa armada. O relator prossegue o voto avaliando outras acusações também imputadas ao réu. Em seu voto, o magistrado afirmou que não há a menor dúvida sobre a coautoria de Aécio Pereira nos “atos golpistas”. “Nesse contexto, a coautoria de Aécio Pereira vem comprovada integralmente pela prova dos autos. O réu Aécio foi preso dentro do plenário do Senado Federal, em seu interrogatório informou que já fraquentava o quartel em São Paulo pleiteando intervenção militar, em conjunto com um grupo denominado patriota. (…) O réu confessou ter acampado no quartel em Brasília e ter invado no Congresso Nacional e ingressado no plenário do Senado Federal”, exaltou. Como o site da Jovem Pan antecipou, o primeiro réu é acusado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) de invadir o Congresso Nacional e quebrar vidraças, espelhos, portas de vidro, tótens informativos e obras de arte. Ele também seria o responsável por queimar o tapete do Salão Verde da Câmara dos Deputados.

Por Jovem Pan