Linha de microcrédito da Caixa Econômica promete beneficiar 160 mil empreendedores

A Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou nesta quarta-feira (13/9) a nova estratégia de microcrédito da instituição. Trata-se da reabertura do antigo Microcrédito Caixa Repasse. A instituição anunciou que dispõe de R$ 300 milhões em recursos que podem beneficiar até 160 mil empreendedores — o produto é exclusivo para entidades operadoras de microcrédito e microfinanças. O valor mínimo de crédito é de R$ 100 mil, enquanto que o máximo é definido em avaliação de risco.

Em parceria com a Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças (ABCRED) e outras entidades operadoras de microcrédito, a Caixa pretende ampliar a oferta e eficiência da linha por meio de um maior acompanhamento e orientação com os clientes.

Além disso, o prazo do crédito é de 48 meses — ou 4 anos — e possui garantia de 100%, com taxa de juros a partir de 0,69% ao mês. A instituição ainda destaca que a nova linha só pode ser contratada por meio de entidades operadoras.

Na avaliação da presidente da Caixa, Maria Rita Serrano, a atuação do banco na esfera do microempreendedorismo é essencial para o acesso a modelos sustentáveis de crédito no país. “A iniciativa reforça o nosso posicionamento como um banco de fomento e executor das políticas públicas, de indução ao crescimento econômico e desenvolvimento do país”, disse.