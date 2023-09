Marcos Braz fala sobre futuro do técnico Sampaoli até decisão

A torcida do Flamengo pede insistentemente pela demissão do técnico Jorge Sampaoli. A nova manifestação foi feita neste domingo (17), após a derrota para o São Paulo por 1 a 0, no Maracanã, pela ida da final da Copa do Brasil.

Mas a demissão do treinador não está nos planos do Flamengo. É o que garante o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz. Ele diz que o argentino vai comandar a equipe na decisão da Copa do Brasil, no próximo domingo (24), às 16h (horário de Brasília), no Morumbi, em São Paulo.

“Domingo a gente vai para o Morumbi com a história do Flamengo, com a grandeza do Flamengo, para tentar resolver esse quadro. E, claro, com a presença do Sampaoli”, disse o dirigente.

Marcos Braz relembrou o título brasileiro conquistado pelo Flamengo no Morumbi em janeiro de 2021. O Rubro-Negro, apesar da derrota, levantou a taça da Série A. O dirigente garante empenho do elenco para reverter a situação e dar nova volta olímpica no estádio.

“Domingo tem mais 90 minutos. A vantagem do São Paulo é grande, mas a história do Flamengo também é grande. A gente vai tentar reverter esse quadro. Há uns anos a gente foi campeão lá do Brasileirão, mesmo com um resultado adverso. Vamos tentar fazer um bom resultado para tentar ser campeão”, concluiu.

Com a derrota por 1 a 0, o Flamengo precisa vencer o São Paulo por dois gols de vantagem para conquistar o pentacampeonato da Copa do Brasil. Em caso de triunfo do Rubro-Negro por um gol, a disputa vai para os pênaltis. Qualquer outro resultado garante o título será do Tricolor.