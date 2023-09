Preço da carne bovina cai 1,7% nos açougues e sobe quase 22% em supermercados de Rio Branco

É possível observar dois comportamentos nos preços das carnes em Rio Branco a partir de uma pesquisa feita pelo programa PET Economia, da Universidade Federal do Acre (Ufac), nos valores coletados no período de 11 a 15 de setembro.

Na comparação com o mesmo período no mês de julho, nós açougues, o PET Economia afirma que houve uma redução média de 1,73% impulsionada principalmente pela fraldinha com queda de 7% e do músculo com queda de 3,6%.

Já nos supermercados ocorreu uma variação ainda maior no mesmo período, porém, um aumento de 21,98% no preço médio das carnes pesquisadas, impulsionado principalmente pelo coxão Duro, patinho e pá sem osso, os quais tiveram aumento acima de 30%.

“Os consumidores que frequentam açougues poderão perceber essa queda de valores em comparação com os valores nos supermercados, puderam encontrar uma diversidade de opções, desde cortes mais populares até cortes nobres. É importante ressaltar que essas informações refletem uma média geral das variações de preço, podendo haver pequenas variações entre diferentes estabelecimentos comerciais”, explica o programa.