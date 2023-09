Manchester United anuncia acordo para afastamento temporário de Antony

O Manchester United anunciou, neste domingo (10), que Antony, jogador acusado de agredir a ex-namorada Gabriela Cavallin, está afastado por tempo indeterminado das funções do clube.

Em nota, o time inglês afirmou que a decisão foi tomada em acordo com o atleta, que quer focar em responder às acusações das quais é alvo. No texto, o United afirma condenar atos de violência e abuso e saber do impacto que as denúncias têm sobre a vida de quem sobrevive a abusos.

Os jogadores que não participaram de partidas internacionais voltam aos treinos na segunda-feira. No entanto, foi acordado com Antony que ele adiará o seu regresso até novo aviso, a fim de responder às acusações.

Como clube, condenamos atos de violência e abuso. Reconhecemos a importância de salvaguardar todos os envolvidos nesta situação e reconhecemos o impacto que estas alegações têm sobre os sobreviventes de abusos.

An update on Antony.

— Manchester United (@ManUtd) September 10, 2023



O jogador brasileiro, nos stories de sua conta no Instagram, confirmou o acordo mútuo e afirmou que a decisão foi tomada para evitar distrações aos seus companheiros de vestiários.

Antony negou as acusações, disse que vai cooperar com a polícia e afirmou estar ansioso para voltar aos gramados.

Desconvocado da Seleção

O atacante Antony já havia sido foi desconvocado da Seleção Brasileira na segunda-feira (4). Para o lugar do jogador, o técnico Fernando Diniz convocou Gabriel Jesus, do Arsenal, que faz parte do grupo escolhido para os jogos contra Bolívia e Peru, pelas duas primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

“Em função dos fatos que vieram a público nesta segunda-feira (04/09), envolvendo o atacante Antony, do Manchester United, e que precisam ser apurados, e a fim de preservar a suposta vítima, o jogador, a Seleção Brasileira e a CBF, a entidade informa que o atleta está desconvocado da Seleção Brasileira”, afirmou a CBF em nota.

Na segunda, o portal UOL divulgou fotos, vídeos e prints de supostas conversas entre Antony e Gabriela que confirmariam a agressão.

Por conta da acusação, o atacante passou a ser investigado pela Polícia Civil de São Paulo. O inquérito policial foi instaurado pela 5ª Delegacia de Defesa da Mulher.

Antony nega as acusações de agresão contra Gabriela Cavallin. Empresário do atleta, Júnior Pedroso se pronunciou sobre o caso por meio de um comunicado enviado à CNN.

“O que se pode observar é que ela aparece na mídia sempre nos momentos que ela sabe que pode prejudicar o Antony. Como no dia da convocação para Seleção Brasileira e agora no momento da apresentação. Mas os fatos expostos são os mesmos que estão sendo tratados no processo investigatório”, afirmou Pedroso.

A DJ e influenciadora respondeu à defesa do empresário.

“Ele [Antony] vai tentar tirar minha credibilidade de qualquer forma, mas eu não vou deixar. Ele sabe tudo que fez comigo. Não é à toa que ele sempre quebrava meu celular para tirar todas as provas que eu tinha. Já quebrou três celulares meus quando falei em denunciar ele”, disse Gabriela à CNN.