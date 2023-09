Kayky Brito continuará sedado pelas próximas 48 horas, diz boletim médico

Após a cirurgia, a mulher do ator , Tamara Dalcanale, usou as redes sociais nesta para falar sobre o estado de saúde do marido, e da evolução do seu quadro.

“Hoje é mais um dia de superação! 🙏 Kayky passou bem pela cirurgia que realizou hoje de manhã. Um dia de cada vez, unidos pela fé e esperança de que ele ficará bem. Agradeço a todos pelas mensagens e orações, sem dúvida toda essa energia positiva está sendo importante para sua recuperação”, disse Tamara Dalcanale.





Ela refere-se a cirurgia de fixação de uma fratura da pelve e outra do braço direito, também informadas no boletim médico do Copa D’or.