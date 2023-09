Jovem é atropelada ao tentar atravessar Estrada da Sobral

A jovem Nicole de Santos Souza, de 18 anos, foi atropelada por volta das 7 horas desta segunda-feira, 4, na Estrada da Sobral, em Rio Branco. A moça tentava atravessar a rua, que tem grande movimentação.

Segundo populares, Nicole foi encaminhada para o Pronto-Socorro de Rio Branco em estado grave.

Imagens mostram que a jovem teria as distraído, possivelmente com um aparelho celular na mão, e não olha para a rua antes de atravessá-la, no momento em que um carro vermelho acerta a jovem, que é lançada para o alto e cai no chão.

No vídeo, ainda é possível observar o veículo envolvido no acidente encostando para prestar socorro à vítima.

Veja o vídeo: