Barco com 25 pessoas bate em tronco e naufraga no Rio Juruá

Um batelão com 25 pessoas a bordo naufragou no Rio Juruá, na noite desse domingo, 3, na altura do município de Rodrigues Alves. Ninguém ficou ferido nem houve morte e o Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul afirma que não foi acionado para atender a ocorrência.

Segundo testemunhas, a embarcação fazia a rota de Porto Walter para Cruzeiro do Sul quando colidiu com um tronco no rio, próximo a Rodrigues Alves, o que resultou em uma rápida inundação do barco.

“Estávamos todos deitados quando ouvimos a pancada. Quando percebemos, o barco já estava alagando. Todos gritavam desesperadamente e as crianças choravam. Foi um momento de desespero”, descreveu um dos passageiros, que não quis se identificar.

Entrando nas águas, um jovem chamado Paulo Victor de Souza salvou uma criança do afogamento. O proprietário da embarcação ainda não se manifestou sobre o caso.

Com informações do Juruá Comunicação