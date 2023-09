Jogador da Sérvia perde rim após levar cotovelada na Copa de Basquete

Borisa Simanic, jogador da seleção sérvia de basquete, perdeu o rim após levar uma cotovelada durante a partida contra o Sudão do Sul, na última quarta-feira, 30, válida pela primeira fase da Copa do Mundo. De acordo com a Federação Sérvia de Basquete, o pivô precisou passar por duas cirurgias nos últimos dias. “Devido a complicações no rim lesionado ocorridas no pós-operatório, Borisa Simanic foi operado novamente no dia 3 de setembro. Em razão das alterações na vitalidade do tecido renal, todo o rim teve de ser removido cirurgicamente. Esperamos e desejamos que, após esta operação, o pós-operatório corra bem”, afirmou Dragan Radovanovic, médico da seleção sérvia. Apesar do clima de preocupação, a Sérvia avançou às quartas de final do Mundial, que está sendo sediado em três países: Japão, Indonésia e Filipinas. Abaixo, veja o momento da lesão de Simanic.

Desgraciada jugada que termina con la pérdida de un riñón para Borisa Simanic, jugador de Casademont Zaragoza. Fue durante el Serbia-Sudan del Sur.

Nuni Omot, que hizo una declaración solicitando disculpas, posteo lanzando el codo a la zona renal del pívot serbio.

No se señaló… pic.twitter.com/qXoH0d1HRm

