Iapen realiza visitas técnicas a presídios no interior do estado

Durante os dias 28, 29, 30 e 31 de agosto o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) esteve em visitas às unidades prisionais do interior do Acre. Na Unidade Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, a equipe conheceu cada espaço do local e ouviu, atentamente, o que foi exposto pelos profissionais que lá trabalham. Jair da Silva, diretor do presídio, disse que fica feliz em ver uma proximidade maior entre a capital e interior com o servidor. “Essa conversa é fundamental para que a Polícia Penal possa crescer e fazer um bom trabalho”, destaca o diretor.

Em seguida, a equipe do Iapen seguiu para Feijó, onde visitou a unidade de monitoramento da cidade. Durante o encontro com policiais penais foi possível ver de perto cada necessidade e também avanços no local. Charles Lima, chefe de segurança da unidade, vê a presença do Iapen no local como uma demonstração de valorização dos profissionais pela instituição: “Então, gratidão de todos os servidores de Feijó, de cada um de nós por essa visita, e contem conosco para essa missão dentro do sistema penitenciário”.

Ao seguir viagem, a equipe foi para o Presídio Moacir Prado, em Tarauacá. Na oportunidade, o Iapen visitou as unidades masculina e feminina, além da unidade de monitoramento da cidade. Robson Alves, diretor do presídio, diz que é de suma importância a visita: “Pudemos apresentar nossas demandas. Somos uma unidade mais isolada, que precisa desse olhar”.

De lá, a equipe foi até o Complexo Penitenciário de Cruzeiro do Sul. Mais uma vez se reuniu com os profissionais do local, onde ouviu sobre cada necessidade e também avanços percebidos lá. Elves Barros, diretor do presídio, diz que após a avaliação feita pelo presidente do Iapen e equipe, diante de questões de estrutura e efetivo, tem boas expectativas a partir de agora. “Tenho a esperança de que virão dias melhores”, ressalta.

A chefe de segurança da unidade feminina da cidade, Danielen Fernandes, diz que a visita foi muito necessária: “Nós fomos assistidos, e a sensação é que não estamos sós”.

Ingrid Suárez, diretora de Reintegração Social do Iapen, que compunha a equipe da caravana, diz que passar por todas as unidades prisionais, conhecer a realidade, como os setores da reintegração social funcionam é fundamental: “Assim, podemos buscar novas ações, fortalecer equipes, para que realmente a tenhamos indivíduos melhores quando sairem da cadeia, ao final do cumprimento da pena”.

O diretor de Operações do Iapen, Tiênio Costa, disse que cada presídio tem a sua particularidade: “Dessa forma, verificamos de perto cada situação, o que pode ser feito, e todas as medidas de segurança que podemos implementar para melhorar a cada dia mais o nosso sistema”.

Após quatro dias conhecendo a fundo cada presídio, o presidente do Iapen, Alexandre Nascimento, diz que avalia o momento como positivo. “O grande objetivo era conhecer as unidades, entender um pouco das dores, das dificuldades, dos desafios que cada uma tem. Agora é elaborar o planejamento estratégico para que contemplemos todas essas unidades, atendendo aos anseios de cada setor e consigamos, de fato, desenvolver aquilo que a legislação manda, que é ressocializar”, ressalta o presidente.