Fundhacre realizou mais de mil exames de colonoscopia e espirometria em mutirões

Com intuito de atender e melhorar a assistência ao paciente, o Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT) da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre) vem realizando mutirões de exames no complexo hospitalar. De junho a agosto, o serviço atendeu mais de mil pessoas com a realização de exames de colonoscopia e espirometria.

O serviço oferecido vem ocorrendo por meio do SADT, que visa a execução de diagnósticos assertivos, além de realizar procedimentos terapêuticos específicos para os pacientes, sendo responsável por realizar exames da atenção básica e especializada, funcionando durante toda a semana pelo período da manhã e tarde, inclusive aos sábados.

“Tínhamos uma demanda reprimida muito alta. O governo do Estado vem atuando com os mutirões para desafogar as filas. Atendemos pacientes tanto da capital quanto dos municípios. Nosso objetivo é continuar oferecendo uma saúde humanizada”, destaca Patrícia Oliveira, chefe do SADT.

A colonoscopia é um exame que avalia o intestino grosso até o delgado. É recomendando para pacientes em caso de sintomas de diarreia, sangramento nas fezes, intestino preso e dor abdominal. Já a espirometria é utilizada para medir a quantidade e o fluxo de ar que entra e sai dos pulmões.

“Fico muito satisfeito por me chamarem para fazer esse exame. Estava precisando. Agora, fico ansioso para saber o resultado, para realmente iniciar algum tratamento, se for preciso”, relata o paciente Antônio Barroso.