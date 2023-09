Prefeitura está empenhada em melhorar a infraestrutura esportiva da região do Calafate

Com investimento de quase um milhão de reais, a Prefeitura de Rio Branco deu início à construção de uma quadra sintética com cobertura no bairro Israel Lira, na regional do Calafate. A obra vai trazer benefícios para toda a comunidade. Segundo o prefeito Tião Bocalom, esse projeto tem como objetivo proporcionar um espaço adequado para a prática de esportes, promovendo saúde, lazer e integração entre os moradores.

“Isso daqui, para mim e para a comunidade, é importantíssimo. Nós estamos dando oportunidade para a nossa juventude, mesmo para àqueles que sejam de meia idade, mas que gostam de praticar esporte. É fundamental hoje essa quadra que a gente está autorizando a construção. Já construímos outras e tem outras para serem construídas ainda”, anuncia o prefeito.

A quadra sintética com cobertura permitirá que as atividades esportivas possam ser realizadas mesmo em dias de chuva, garantindo maior aproveitamento do espaço. A obra será construída por meio de emenda parlamentar e contrapartida da prefeitura.

“Essa emenda, da deputada Mara Rocha, estava parada desde 2019. Nós iríamos perder esse recurso em razão das questões temporais. Conseguimos através do vereador Ismael Machado, que esteve no meu gabinete dizendo que estávamos correndo o risco de perder o recurso e que havia a necessidade muito grande desse bairro receber a quadra. Fomos juntos ao Ministério dos Esportes e destravamos os trâmites necessários para que esses recursos fossem liberados”, explica o deputado federal Ulysses Araújo.

Além da quadra, o espaço terá no entorno um espaço de lazer para as crianças e um ponto de encontro para as famílias da comunidade. A previsão é de que a obra seja concluída em até 120 dias.

“A gente trabalha a parte principal e aí vem os arredores. A previsão é de fazermos o urbanismo bem atrativo para a população local”, pontua o secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira.

O presidente do bairro, Fábio Silva, acredita no potencial da quadra para auxiliar no trabalho social na comunidade. “Tenho certeza que, com essa quadra de grama sintética, na regional do Calafate, que são em torno de 55 mil pessoas, iremos tirar muitos jovens da criminalidade e fazer um trabalho social fantástico.”

Por Assecom/Prefeitura

Foto: Wal Fernandes/Assecom