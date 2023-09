Horóscopo:confira que os astros revelam para esta terça-feira(5)

Cultiva a leveza

Data estelar: Lua Vazia das 13h47 até 17h08

Com a mente tomada de preocupações, com a garganta apertada por uma angústia qualquer, com o pavio curto das emoções te fazendo reagir desproporcionalmente aos acontecimentos, que perspectiva de decisões sábias e eficientes terias? Evidentemente, nenhuma.

Se ocupas tua mente e teu coração em aceitar as coisas como elas são, em vez de tensionar tudo para que as coisas sejam como deveriam ser, te dedicando a excluir tudo que destoar dessa regra, certamente a compreensão maior e sábia da realidade te ajudará a construir uma vida mais honesta, tolerante com tua própria alma e tolerante também com as pessoas que não compreendes, mas com as quais convives mesmo assim.

Cultiva a leveza todos os dias, não deixes passar sequer uma oportunidade para te dedicar a ancorar a leveza, a alegria e a despreocupação.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aquilo que não possa ser testado de imediato na prática, melhor recusar sumariamente e passar para outro assunto, mais concreto. Este é um momento onde sua alma não deve se deter a fantasiar sobre nada. Melhor assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As novidades são boas, mesmo que para as aceitar e colocar em prática você tenha de se desapegar da rotina que tanto ama e à qual tanto se apega. As novidades são boas, e além de tudo, vieram para ficar. É assim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Leve suas intenções até as últimas consequências, porque só assim você saberá se sua alma estava certa ou errada. É contraproducente que tudo fique na esfera dos pensamentos, porque só a experiência evapora as dúvidas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Amplie sua agenda de contatos, procure se movimentar com soltura e espontaneidade no meio da trama dos relacionamentos sociais, estabelecendo vínculos que potencialmente ajudarão em seus empreendimentos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Está tudo em marcha, mas isso não significa que você deva dormir em cima dos louros conquistados, porque estar em marcha quer dizer que a obra está em andamento, requerendo toda sua atenção e empenho. Como sempre.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Você pode começar pelo que seja difícil e deixar as coisas mais simples para depois, ou fazer tudo ao contrário, na verdade não importa a ordem dos fatores, o que importa é que você se sinta livre, leve e alegre.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É importante agir com máxima honestidade diante dos acontecimentos, porém, não para se confessar diante de ninguém, mas para você ter clareza absoluta quanto às reais intenções por trás dos comportamentos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Se nos relacionamentos as pessoas só fizessem exigências e nada concedessem, é certo que os vínculos se desfariam muito rapidamente, nem dando tempo sequer para que mereçam o nome de relacionamentos. É assim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Os instrumentos e ingredientes estão todos por aí, ao alcance da mão, mas estão esparsos e desconectados entre si. A partir de agora será questão de como você fará para encontrar a forma de os conectar e utilizar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A criatividade é o instrumento principal que faz a harmonia surgir no meio dos conflitos. Quando você sentir que a rotina começa a pesar e deixar sua alma irritada, procure lançar mão da criatividade, inventando.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Evite buscar a fé como se ela fosse um esforço para acreditar que está tudo bem. A fé é a certeza inefável de tudo estar bem, a despeito de não haver prova alguma sobre isso, é o diálogo da vida no coração.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Para haver boa aceitação, é preciso apenas que você apresente ideias que possam ser levadas à prática com relativa simplicidade, fazendo uso dos recursos que já se encontram disponíveis. Tudo ao alcance da mão.