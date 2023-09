Agências do INSS ficarão fechadas neste 7 de Setembro; atendimento será via aplicativo

As agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) serão fechadas neste dia 7 de setembro (quinta-feira), devido ao feriado nacional do Dia da Independência.

A Central Telefônica 135 também não funciona no feriado para atendimento humano, mas é possível navegar pelos serviços automatizados, nas opções do menu inicial na Unidade de Resposta Audível (URA).

Os cidadãos podem acessar mais de 100 serviços do INSS a distância e a qualquer hora pelo Meu INSS (aplicativo e site meu.inss.gov.br).

Por meio do canal, é possível requerer benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial, além de tirar dúvidas sobre serviços e benefícios com a assistente virtual Helô.