Chove pouco até 10 de setembro e Rio Acre segue abaixo do alerta máximo para o verão

Até o próximo dia 10 de setembro, o prognóstico produzido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente indica que há previsão de chuva com volume acumulado de até 20 mm em pontos isolados das regionais do Juruá, Tarauacá-Envira, Purus, Baixo Acre e Alto Acre, “com indicativo de anomalia negativa em todo o Estado, onde as chuvas poderão estar abaixo do esperado para o período”.

O acumulado de chuvas neste começo de setembro chegou a 73,80 milímetros em Rio Branco, onde o nível do Rio Acre segue muito baixo: 1,68m, bem abaixo da cota de alerta máximo para este período do ano, que é 2,69m.

Nessa segunda-feira (4) a maioria das medidoras registrou redução de nível nos rios do Acre e a Defesa Civil previu decretar emergência devido à seca na capital.

O prognóstico do Governo do Estado é que a temperatura ficará acima da média climatológica em toda a Amazônia Legal, inclusive no Estado do Acre.