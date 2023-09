Horóscopo:confira que os astros revelam para esta terça-feira(19)

Sonhos e necessidades

Data estelar: Sol e Netuno em oposição

Na qualidade do ser humano que tu és, é inevitável que tenhas de andar pela vida afora e dentro te equilibrando entre as necessidades pragmáticas com as quais provavelmente não simpatizas e os anseios sonhadores, nos quais certamente te regozijas, e vou te adiantando que não há uma fórmula mágica para harmonizar correntes tão diferentes, essas te pressionarão o tempo inteiro para que tomes tuas decisões e estabeleças tuas metas e prioridades.

Mas, te dou uma dica importante, as questões pragmáticas, como o pagamento de contas, não são desprovidas da magia dos sonhos, nem tampouco teus anseios abstratos carecem de necessidades pragmáticas, no Universo em que existes está tudo interconectado, e como é esférico, de tanto ir para lá acaba se chegando aqui.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Alguns sacrifícios são necessários, mas não se trata de imaginar que praticando austeridades se consigam os resultados esperados. É preciso agir com inteligência, isso sim, porque o cenário é complexo e tortuoso.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Todos os desejos parecem legítimos, antes de ser concretizados, porque muitos darão frutos decepcionantes, só que sua alma não reconhecerá isso antes de se lançar à experiência. Tolere as decepções, são necessárias.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É tudo muito diferente de como você imaginou que seria, mas isso não há de ser motivo de decepção ou arrependimento, porque, você verá que as coisas irão se acertando ao longo do tempo, e tudo será motivo de celebração.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Sempre é possível aprender algo novo, algo interessante, algo que agregue. O processo de aprendizagem contínuo mantém a alma jovem e o intelecto dinâmico, portanto, nunca estacione no que você imagine conhecer.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nem tudo saiu como planejado, mas misteriosamente os resultados foram melhores do que se suas estratégias tivessem acontecido exatamente como imaginadas. É preciso dar margem para o mistério da vida se manifestar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tome as iniciativas que estiverem ao seu alcance, mas cuide também para considerar que muitas coisas dependem do teor das circunstâncias que dominarem o cenário, e isso está fora do alcance de sua vontade.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Que você não tenha, neste momento, o controle em suas mãos, não significa que algo esteja errado. Ao contrário, por você não ter as rédeas em suas mãos, a vida, com seus mistérios, intervirá com mais facilidade.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

ara que seus desejos não sejam alucinações egoístas, você precisa iniciar a coreografia de convencimentos necessários para envolver as pessoas que precisam se sintonizar na mesma frequência de seus desejos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Fazer algo é importante, mas fazer qualquer coisa só para fazer algo não seria nada auspicioso. Este é um momento em que sua alma precisa selecionar a melhor ação possível no meio de todas as possibilidades.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Evite as pessoas que prometem muito e fazem quase nada, porque elas intoxicam um cenário auspicioso, no qual é possível fazer muita coisa e avançar substancialmente. Porém, prometer e não cumprir complica tudo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Mudar os planos é importante, não porque sejam ruins, mas porque as coincidências que a vida oferece apontam para perspectivas diferentes das imaginadas. Procure aceitar as contrariedades, são sinais de necessárias mudanças.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se fosse para entender tudo antes de iniciar uma ação ou empreendimento, provavelmente nossa humanidade nada faria. Tolere uma boa margem de incerteza sobre o que está em andamento, não há outro jeito.