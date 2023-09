Horóscopo:confira que os astros revelam para esta quinta-feira(7)

Pratica a honestidade

Data estelar: Lua quarto minguante em Gêmeos

Experimenta passar um dia inteiro praticando a honestidade, isto é, sem ir mais longe nem complicar o que seria simples, experimenta passar um dia inteiro sem recorrer ao subterfúgio das mentiras, de qualquer porte, para garantir tuas pretensões e satisfazer teus desejos.

Posso te garantir que se te atreves a fazer essa experiência descobrirás o quanto complicas as coisas só por não te agarrar à honestidade para construir tua experiência de vida. Te surpreenderás o quanto tudo retorna à simplicidade ao longo do tempo, talvez não de imediato, porque velhos vícios não morrem do dia para a noite, e nem tampouco há no mundo cenário acolhedor para as almas que experimentam a honestidade.

Porém, a médio e longo prazo, o exercício da honestidade te abrirá os olhos a um panorama óbvio, mas que passava despercebido.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Muitas coisas boas e elevadas foram se banalizando ao longo do tempo e, assim, tesouros enormes andam escondidos por trás da cortina de banalização. Procure resgatar esses tesouros, procure dar mais valor à vida.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Há tesouros escondidos que sua alma busca, mas ainda não atina a investigar nos lugares certos, segue os passos que outras pessoas trilharam na quase certeza de que é assim que as coisas são. Nem tudo é assim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você é livre para fazer o que quiser, porém, se não praticar seus quereres isso não há de ser por culpa de outrem, mas por falta de você tomar as iniciativas pertinentes a cada caso. Ganhar ou perder não importa, só fazer.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Seu ânimo destoa do ânimo que circula através dos relacionamentos próximos, e isso não precisa ser tratado dramaticamente, é apenas um momento de falta de sincronia, que passará sem deixar rastros, se você não mexer.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nem todas as pessoas com que você precisa conviver são simpáticas, e com certeza algumas delas produzem desprezo inclusive, porém, mesmo assim será necessário continuar fazendo o possível para conviver bem com todas elas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Está tudo infinitamente melhor do que parece, você precisa dar um desconto ao desânimo, porque se trata de uma corrente densa que circula mundo afora e dentro, e não é algo que você deva encarar como pessoal.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10) Aceitando as coisas como são, e rejeitando a ideia de que elas sejam diferentes e conflitantes de como, supostamente, deveriam ser, sua alma se poupará de muito estresse. A ordem do Universo é inefável, confie nisso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11) É pior comprovar que as suspeitas eram infundadas do que entender que o que você suspeitava era pura verdade. As suspeitas são uma espécie de certeza que não abre mão de si mesma, mesmo que enganada. É assim.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12) Nem sempre as pessoas estão certas e sua alma errada, mas tampouco você deve partir do princípio de que a razão esteja sempre do seu lado. É importante cultivar saudáveis dúvidas a respeito das próprias certezas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1) As dificuldades se resolvem, porém, não por geração espontânea, mas porque você toma as iniciativas e utiliza os instrumentos que estão disponíveis e ao seu alcance. A ação efetiva elimina os dramas. É assim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2) As razões que levariam você a fazer alguns sacrifícios e austeridades não hão de ter mais peso do que as outras razões, que legitimam sua busca de leveza e divertimento. Há tempo para tudo neste planeta.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3) Por trás da maneira com que sua alma julga as pessoas, e às vezes as condena também, há princípios morais que precisam ser passados em revista, para verificar se são de verdade, ou apenas uma repetição cega de padrões.