Foto de Lula e comandantes militares provoca polêmica entre bolsonaristas

Uma foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro da Defesa, José Mucio, e dos três comandantes das Forças Armadas está provocando polêmica entre os bolsonaristas dentro e fora do meio militar.

A imagem foi tirada ontem nas comemorações do 7 de setembro por iniciativa do presidente Lula. Ao final do evento, Lula pegou as mãos do comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, que estava ao seu lado.

Em seguida, Lula chamou também o comandante do Exército, general Tomas Paiva. Juntaram-se a eles o comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do ar, Marcelo Damasceno, e o ministro da Defesa, José Mucio.

Mucio, que vem capitaneando essa aproximação, é o mais sorridente na imagem. Aliados do ministro dizem que é um símbolo não só da reaproximação dos militares com o governo Lula depois do oito de janeiro, mas do estabelecimento de uma parceria.

Desde ontem, é intensa a circulação da imagem entre militares e não-militares ligados ao bolsonarismo chamando os generais de “vendidos”.

Os bolsonaristas também tentam emplacar a versão de que os eventos de 7 de setembro ficaram esvaziados por causa de um boicote. Para a cúpula das Forças Armadas, o evento deixou de ser político e voltou a ser cívico, o que atrai menos público.