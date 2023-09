“Titia” passa mal e morre em cela no presídio de Rio Branco

O detento Francisco Edson de Araújo Fonseca, de 48 anos, conhecido como “Titia”, morreu na tarde dessa última quinta-feira, 7, no presídio Francisco D’Oliveira Conde (FOC). A morte do reeducando, que é a segunda dentro do sistema prisional do Acre em um intervalo de 5 dias.

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) confirmou a morte do detento. Segundo o órgão, “Titia” passou mal no pavilhão R e em seguida foi retirado da cela para receber socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que quando chegou, apenas pôde constatar o óbito.

Francisco foi preso em 25 de junho de 2019, acusado pelo crime de tráfico de drogas, já que foram encontrados em sua posse 10 tabletes de maconha, balança de precisão e material para embalo do entorpecente.

O Iapen aguarda a divulgação do laudo da perícia técnica, que deve esclarecer as circunstâncias da morte.