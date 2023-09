Médico destaca avanços na neurociência e saúde do Acre durante congresso do G20

O médico neurocirurgião Luan Messias representou com destaque o Estado do Acre durante sua participação no congresso de Neurociência ‘10th Neuroscience20 Summit September’, realizado no âmbito do G20, em Nova Délhi, na Índia, nos dias 7 e 8 de setembro. Sua apresentação foi um ponto alto do evento, onde ele compartilhou insights valiosos sobre os avanços na área neurocirúrgica na região amazônica do Brasil.

O G20, que reúne as maiores economias do mundo, ganhou proeminência desde a crise econômica global de 2008, tornando-se um fórum crucial para discutir questões financeiras globais e coordenar políticas de interesse mútuo. O evento deste ano contou com a participação de líderes de países-membros e convidados, com o intuito de promover um maior diálogo entre as nações.

Em sua apresentação, Luan Messias enfatizou a importância do compartilhamento de conhecimentos e da colaboração internacional na área de neurociência. Ele destacou os desafios enfrentados na região norte do Brasil para melhorar os serviços de saúde e implementar avanços na área da neurociência. Os procedimentos avançados em neurocirurgia realizados no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul e a criação de serviços de saúde em locais remotos foi um dos tópicos de maior destaque discutido pelo médico, que ressaltou a necessidade de expandir o acesso a serviços médicos especializados em regiões remotas.

“Este evento não é um simples congresso, é uma seleção de pessoas para discutir melhorias para o mundo. No âmbito da neurociência, tanto da parte psicológica como da parte neurológica e neurocirúrgica. São personalidades que se reúnem para fazer discussões sobre esses assuntos. E levamos justamente o assunto Saúde do Acre, para ser discutido”, enfatizou.

O médico também trouxe à atenção do público internacional os esforços do governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), liderada pelo médico Pedro Pascoal, em estruturar as regionais com especialistas e equipamentos. O objetivo principal é permitir que os pacientes sejam atendidos em suas localidades, reduzindo a necessidade de deslocamento até a capital Rio Branco. Também citou o Instituto de Neurocirurgia e Neurologia da Amazônia Ocidental, localizado no complexo cirúrgico da Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), e a contribuição significativa para a saúde da região com as neurocirurgias. O neurocirurgião compartilhou sua visão otimista de que esses esforços terão um impacto positivo e significativo nos próximos anos.

O evento continua a ser uma plataforma vital para promover a cooperação internacional e compartilhar conhecimentos essenciais na área da neurociência, com a esperança de melhorar a qualidade de vida das pessoas em todo o mundo.