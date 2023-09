Foragido do Acre é localizado é preso no município de Aripuanã, em Mato Grosso

Jeferson Dias Da Silva, de 39 anos, que tinha um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Do Tribunal Do Júri De Rio Branco, estado do Acre, em seu desfavor, foi preso na tarde do dia 31 de agosto pela Polícia Militar do município de Aripuanã, no Mato Grosso.

Ele estava na condição de foragido e após o deslocamento de uma guarnição policial, o suspeito foi localizado em um bar no bairro Jardim Paraná, na cidade de Aripuanã.

Ele recebeu ordens de prisão e foi levado para o quartel da 10ª CIPM, para a lavratura do boletim de ocorrências, e em seguida foi entregue na delegacia de Polícia Judiciária Civil ficando à disposição da justiça.

Com informações do Top News